Spor

Liverpool galibiyet hasretine son verdi

Liverpool, Premier Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Aston Villa'yı 2-0 mağlup ederek 4 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

Haber Merkezi2 Kasım 2025 Pazar 01:37 - Güncelleme:
Liverpool galibiyet hasretine son verdi
ABONE OL

İngiltere Premier Lig 10. hafta maçında Liverpool sahasında Aston Villa'yı ağırladı. Anfiled Road'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Mohamed Salah ve Ryan Gravenberch kaydetti. Merseyside ekibi ligde 4 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 18'e çıkarırken, Aston Villa 15 puanda kaldı. Ligin sonraki haftasında Liverpool deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Aston Villa ise sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.

