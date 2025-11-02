Liverpool galibiyet hasretine son verdi

İngiltere Premier Lig 10. hafta maçında Liverpool sahasında Aston Villa'yı ağırladı. Anfiled Road'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Mohamed Salah ve Ryan Gravenberch kaydetti. Merseyside ekibi ligde 4 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 18'e çıkarırken, Aston Villa 15 puanda kaldı. Ligin sonraki haftasında Liverpool deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Aston Villa ise sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.