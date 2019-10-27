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Liverpool geriden gelerek Tottenham'ı yendi

Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool sahasında geriye düştüğü maçta zorlu Tottenham engelini 2-1'le geçti.

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Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool, Anfield Road'da Tottenham'ı ağırladı.
 
Maça çok hızlı başlayan deplasman ekibi Tottenham, henüz 1. dakikada golcüsü Harry Kane ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla bitti.
 
İkinci yarıda 52. dakikada Jordan Henderson ve 75. dakikada Mohamed Salah'ın penaltı golüyle Liverpool geri döndü ve 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın kalan bölümünde gol olmazken Kloop'un öğrencileri maçı 2-1 kazandı. 
 
3 puanı hanesine yazdıran Kırmızılar, 28 puanla liderliğini sürdürdü ve en yakın takipçisi Manchester City'nin 6 puan önünde yer aldı.
 
Premier Lig'de 3 haftadır kazanamayan Tottenham ise 12 puanda kaldı.

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