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Spor

Liverpool, Hugo Ekitike'yi açıkladı

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Eintracht Frankfurt'tan Hugo Ekitike'yi 95 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Haber Merkezi23 Temmuz 2025 Çarşamba 22:01 - Güncelleme:
Liverpool, Hugo Ekitike'yi açıkladı
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Avrupa'da transferin en hızlı takımlarından biri olan Liverpool, bir transferi daha resmiyete döktü.

İngiliz ekibi, Eintracht Frankfurt'tan Hugo Ekitike'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız futbolcu, Liverpool ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Ekitike; Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Giorgi Mamardashvili ve Florian Wirtz'in ardından bu yaz Liverpool'a transfer olan son isim oldu.

95 MİLYON EURO

Liverpool, Ekitike transferi için Eintracht Frankfurt'a bonuslarla birlikte toplamda 95 milyon euro ödeyecek. Ekitike, bu bonservis bedeliyle Eintracht Frankfurt'un satış rekorunu egale etti. Alman ekibi, daha önce Randal Kolo Muani'yi 95 milyon euro bedelle Paris Saint-Germain'e göndermişti.

SEZON PERFORMANSI

Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan 23 yaşındaki Ekitike, 22 gol attı ve 12 asist yaptı.

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