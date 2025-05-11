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Spor

Liverpool ile Arsenal yenişemedi

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool, sahasında Arsenal ile karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan maç 2-2 sona erdi.

Haber Merkezi11 Mayıs 2025 Pazar 21:25 - Güncelleme:
Liverpool ile Arsenal yenişemedi
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İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool, sahasında Arsenal ile karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan maç 2-2 sona erdi.

Liverpool, 20. dakikada Cody Gakpo ve 21. dakikada Luis Diaz ile 2-0'ı buldu ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Arsenal, 47. dakikada Gabriel Martinelli ve 70. dakikada Mikel Merino'nunn golleriyle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Arsenal'de ikinci golü atan Merino, 79'da kırmızı kart göördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu daha önce ilan eden Liverpool, bu sonuçla 83 puana yükseldi. Arsenal de puanını 68 yaptı.

Ligin gelecek haftasında Liverpool, Brighton deplasmanına gidecek. Arsenal, sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.

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