Liverpool ile Chelsea, Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek
Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Vodafone Park'taki UEFA Süper Kupa maçını oynayacak takımlar belli oldu.
UEFA Süper Kupa mücadelesinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea karşı karşıya gelecek.
UEFA Süper Kupa maçı 14 Ağustos tarihinde Vodafone Park'ta oynanacak.
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