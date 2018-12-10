Liverpool, Joe Gomez'in sözleşmesini uzattı

Liverpool Kulübü, 21 yaşındaki İngiliz futbolcu Gomez ile uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sözleşmenin detaylarını açıklayan İngiltere basını, genç futbolcunun 2022'de bitecek kontratının 2024'e kadar uzatıldığını öne sürdü

Burnley'ye karşı 5 Aralık'ta deplasmanda 3-1 kazanılan lig maçında sakatlanan ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Gomez, bu sezon 18 karşılaşmada görev yaptı.

(AA)