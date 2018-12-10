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Liverpool, Joe Gomez'in sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, savunma oyuncusu Joe Gomez'in sözleşmesini uzattı.

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Liverpool Kulübü, 21 yaşındaki İngiliz futbolcu Gomez ile uzun süreli  sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sözleşmenin detaylarını açıklayan İngiltere basını, genç futbolcunun  2022'de bitecek kontratının 2024'e kadar uzatıldığını öne sürdü

Burnley'ye karşı 5 Aralık'ta deplasmanda 3-1 kazanılan lig maçında  sakatlanan ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Gomez, bu sezon 18  karşılaşmada görev yaptı.

(AA)

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