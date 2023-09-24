Liverpool kazanmaya devam ediyor

Liverpool, 16. dakikada Muhammed Salah'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. West Ham United'da 42. dakikada Jarrod Bowen skoru eşitledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Liverpool, 60. dakikada bir kez daha öne geçti. Jürgen Klopp'un ekibinde golü atan isim Darwin Nunez oldu.

85. dakikada ise sahneye Liverpool'dan Diogo Jota çıktı ve Liverpool karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazandı.

Bu sonucun ardından Liverpool, 6 hafta sonunda 5 galibiyet ve 1 beraberlik ile 16 puana yükseldi. West Ham United ise 10 puanda kaldı.

Liverpool, ligde gelecek hafta Tottenham deplasmanına gidecek. West Ham United sahasında Sheffield United'ı ağırlayacak.