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Spor

Liverpool - Manchester City maçında kazanan yok

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool, Manchester City ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Liverpool ligde 15 puanla 2. sırada yer alırken, Manchester City ise 15 puanla 3. sırada yer aldı.

AA3 Ekim 2021 Pazar 23:34 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 23:34
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İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool, evinde Manchester City ile 2-2 berabere kaldı.

Ligin zirvesini ilgilendiren mücadelede Liverpool, 59. dakikada Sadio Mane ile öne geçerken 69. dakikada Manchester City, Phil Foden ile skoru eşitledi.

Salah'ın 76. dakikada çalımlarla ceza sahasına girerek attığı fantastik golle Liverpool galibiyet umudunu korurken, Manchester City, De Bruyne ile 81. dakikada durumu tekrar eşitledi ve maç 2-2 berabere sona erdi.

Premier Lig şampiyonluk yarışında 7. hafta maçları sonunda Chelsea 16 puanda zirvede yer alırken, Liverpool 15 puanda, Manchester City ise 14 puanda yer aldı.

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