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Spor

Liverpool, Milos Kerkez'i bitiriyor

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un Bournemouth'ta forma giyen Milos Kerkez'i kadrosuna katmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Haber Merkezi23 Haziran 2025 Pazartesi 17:31 - Güncelleme:
Liverpool, Milos Kerkez'i bitiriyor
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Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Liverpool, transfer döneminde en aktif takımlardan biri.

Bayer Leverkusen'den Jeremie Frimpong ile Florian Wirtz, Puskas Akademia'dan Armin Pecsi transferlerini duyuran Merseyside ekibi, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Yaz transfer dönemindeki dördüncü imzasını sol beke yapmaya hazırlanan Liverpool, Bournemouth forması giyen Milos Kerkez'le anlaştı. Athletic'in haberine göre genç sol bek bugün Sırbistan'dan İngiltere'ye giderek sağlık kontrollerinden geçecek. Transferin yarın resmen açıklanması bekleniyor.

TRANSFERDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Liverpool, bu transfer için Bournemouth'da 40 milyon sterlin ödeyecek. Bournemouth, Kerkez'in ayılığı öncesinde yerini Rennes'den Adrien Truffet'le doldurmuştu. Andoni Iraola'nın ekibi geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde ise sol beke Julio Soler takviyesini yaptı.

TÜM MAÇLARDA OYNADI

Milos Kerkez, Bournemouth'un 2024/25 sezonunda Premier Lig'deki tüm maçlarında forma giydi.

21 yaşındaki sol bek bu karşılaşmalarda 2 gol ve 6 asist kaydetti. Kerkez, F.A. Cup'ta ise 3 maçta süre aldı.

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