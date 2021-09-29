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Spor

Liverpool, Porto'ya deplasmanda 5 attı

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında Liverpool, deplasmanda Porto'yu 5-1 mağlup etti. Salah ve Fırmino ikişer gol atarken Mane 1 gol kaydetti. Porto'nun tek golünü Mehdi Taremi attı.

29 Eylül 2021 Çarşamba 00:46 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 00:46
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Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Porto ile karşı karşıya geldi. Dragao Stadı'nda oynanan mücadeleyi Liverpool, 5-1'lik skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 18. ve 60. dakikalarda Salah, 45. dakikada Mane ve 78. ile 83. dakikalarda Firmino'dan geldi. Porto'nun tek sayısını ise 75. dakikada Mehdi Taremi kaydetti.

Gollerle birlikte Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla deplasman golü atan oyuncu Salah oldu.[13 gol]

İlk maçta Milan'ı 3-2 yenen Liverpool grupta puanını 6 yaparken, açılış haftasında Atletico Madrid ile 0-0 berabere kalan Porto 1 puanda kaldı.

Grubun 3. hafta maçlarında Liverpool, Atletico Madrid deplasmanına gidecekken, Porto evinde Milan'ı konuk edecek.

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