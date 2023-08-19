Liverpool, Ryan Gravenberch için kesenin ağzını açtı

Bayern Münih'te istediği süreyi alamadığı için ayrılmak isteyen Ryan Gravenberch'e flaş bir talip çıktı: Liverpool.

Bild'in haberine göre; İngiliz devinin teknik patronu Jürgen Klopp, 21 yaşındaki genç oyuncunun transferi için talimat verdi.

YAPILACAK TEKLİF!

Transfer için harekete geçen Liverpool'un oyuncuya 30 milyon euro vermeye hazır olduğu belirtildi.

Ayrıca, İngiliz ekibinin, Alman devine kısa süre içinde resmi teklif yapacağı da aktarıldı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Bayern ile toplamda 33 maça çıkan 21 yaşındaki merkez orta saha, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.