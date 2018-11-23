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Liverpool, Sadio Mane'nin sözleşmesini iki yıl daha uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da Senagalli yıldız futbolcu Sadio Mane'nin sözleşmesi uzatıldı.

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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Mane'nin  sözleşmesinin yenilendiği ve uzun yıllar takımda kalmaya devam edeceği  belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Mane'nin 2021 yılında sona  erecek mukavelesi, 2023 yılına kadar uzatıldı. Senegalli kanat oyuncusu, yeni  sözleşmesi ile Liverpool'dan her bir sezon için 34 milyon sterlin kazanacak.

Liverpool formasıyla çıktığı 89 karşılaşmada 40 gol ve 18 asiste imza  atan Mane, Senegal Milli Takımı'nda ise 58 karşılaşmada 15 kez ağları sarstı.

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