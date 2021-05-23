Liverpool Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

23 Mayıs 2021 Pazar 20:28 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 20:28

İngiltere Premier Lig'de 38. hafta mücadelesinde Liverpool, Crystal Palace'ı ağırladı.

Anfield Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Liverpool'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, karşılaşmada sakatlığı nedeniyle yer almadı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 36. ve 74. dakikalarda Sadio Mane kaydetti.

Bu sonucun ardından Liverpool, sezonu 3. sırada tamamladı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazandı. Crystal Palace ise sezonu 14. sırada tamamladı.