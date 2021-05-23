İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2021 Pazar / 11 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Liverpool Şampiyonlar Ligi biletini kaptı
Spor

Liverpool Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

İngiltere Premier Lig'de 38. ve son hafta karşılaşmasında Liverpool, konuk ettiği Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

23 Mayıs 2021 Pazar 20:28 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 20:28
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'de 38. hafta mücadelesinde Liverpool, Crystal Palace'ı ağırladı.

Anfield Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Liverpool'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, karşılaşmada sakatlığı nedeniyle yer almadı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 36. ve 74. dakikalarda Sadio Mane kaydetti.

Bu sonucun ardından Liverpool, sezonu 3. sırada tamamladı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazandı. Crystal Palace ise sezonu 14. sırada tamamladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.