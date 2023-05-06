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Spor

Liverpool galibiyet serisini 6 maça çıkardı

Premier Lig'in 34. haftasında sahasında Brenford'u ağırlayan Liverpool rakibini 1-0'lık skorla mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

IHA6 Mayıs 2023 Cumartesi 23:44 - Güncelleme:
Liverpool galibiyet serisini 6 maça çıkardı
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Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, Brentford'u 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta mücadelesinde Liverpool, Brentford ile Anfield Road Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadelenin 13. dakikasında Mohamed Salah ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takımın atakları da sonuçsuz kalınca maç 1-0 Liverpool'un üstünlüğü ile sona erdi. Bu Bu sonuçla üst üste 6. galibiyetini elde eden Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını devam ettirdi.

Liverpool puanını 62'ye yükseltip 5. sıradaki yerini korurken, Brentford ise 50 puanla 9. sırada kaldı.

Salah'tan son 7 maçta 7 gol

Sezona tutuk başlayan Liverpool'un Mısırlı golcüsü Mohamed Salah, Brentford karşısında galibiyet golünü atarak ligde son 7 maçta 7 golle takımına katkı verdi. Salah, bu sezon tüm kulvarlarda rakip ağlara 30 gol atarak takımının en golcü oyuncusu olarak takımını sırtlamaya devam ediyor.

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