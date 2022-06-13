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Spor

Liverpool tarihinin en pahalı transferi

Uruguaylı yıldız futbolcu Darwin Nunez'i renklerine bağlamak isteyen İngiliz ekibi Liverpool, Portekiz temsilcisi Benfica ile anlaşma sağladı.

AA13 Haziran 2022 Pazartesi 11:58 - Güncelleme:
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Benfica'dan yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun transferi için bonuslarla birlikte 100 milyon avro (net 75 milyon avro ) karşılığında Liverpool ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Nunez'in Liverpool'a giderek bugün sağlık kontrollerinden geçmesi ve altı yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Uruguaylı futbolcu, 100 milyon avroluk maliyetiyle Liverpool tarihinin en pahalı transferi olacak. Bir önceki rekoru 2018 yılında 85 milyon avro bonservisle Southampton'dan alınan Hollandalı stoper Virgil van Dijk kırmıştı.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 41 maçta forma giyen Nunez, 34 gol attı.

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