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Spor

Liverpool, Tottenham'ı Salah ile yendi

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında deplasmanda konuğu olduğu Tottenham'ı 2-1 mağlup ederek puanını 19'a çıkardı.

6 Kasım 2022 Pazar 22:09 - Güncelleme:
Liverpool, Tottenham'ı Salah ile yendi
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Premier Lig'de Liverpool, Tottenham deplasmanına konuk oldu. Jürgen Klopp'un öğrencileri sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Liverpool, 11. ve 40. dakikalarda Muhammed Salah'ın golleriyle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İkinci yarıda farkı azaltmak adına rakip kaleye yüklenen Tottenham, 70. dakikada Harry Kane ile durumu 2-1 yaptı.

Karşılaşmanın kalan dakikaları başka gol getirmedi ve Liverpool, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Liverpool, bu sonucun ardından ligde iki maç sonra galip geldi ve puanını 19'a çıkardı. Tottenham, 26 puanda kaldı.

Liverpool, ligin bir sonraki haftasında sahasında Southampton ile karşılaşacak. Tottenham, bu kez sahasında Leeds United ile karşılaşacak.

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