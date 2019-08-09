30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Liverpool transfere sadece 1,9 milyon Euro harcadı

İngiltere'de bu sezon transfere en fazla para harcayan takım M.City olurken, Liverpool 1,9 milyon euro ile son sırada yer aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi

Avrupa’da dün itibariyle transfer sezonunu kapatan İngiltere’de 20 takımın harcadığı para bir hayli dikkat çekti. Son şampiyon Manchtester City 167 milyon Euro’luk oyuncu transferiyle ilk sırada yer alırken, Pep Guardiola’yı en yakından takip eden isim Solskajer’in Manchester United’ı oldu. Dün Lukaku’yu 65 milyon Euro karşılığında İnter’e gönderen ‘Kırmızı Şeytanlar’ 159 milyon euro’ya 3 futbolcu alırken, Premier Lig’de 3.sıraya ise 153 milyon euro’yla Arsenal oturdu.

LİVERPOOL'UN TRANSFERE HARCADIĞI PARA SADECE 1,9 MİLYON EURO

1. Manchester City, 167 milyon

2. Manchester United, 159 milyon

3. Arsenal, 152.4 milyon

4. Aston Villa, 148.6 milyon

5. Everton, 119.9 milyon

6. Tottenham, 114 milyon

7. Leicester, 106.1 milyon

8. Wolverhampton, 97 milyon

9. West Ham, 79.7 milyon

10. Newcastle, 68.4 milyon

11. Brighton, 65.75 milyon

12. Bournemouth, 56.45 milyon

13. Southampton, 54.6 milyon

14. Sheffield United, 47.5 milyon

15. Chelsea, 45 milyon

16. Watford, 38.6 milyon 

17. Burnley, 9.4 milyon 

18. Crystal Palace, 7.6 milyon 

19. Norwich, 4.2 milyon 

20. Liverpool, 1.9 milyon

Denizli´de meydana gelen deprem sonrası oluşan hasara ilişkin fotoğraflar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Faizler indi, talep patladı: Sayı 34 bine ulaştı

Faizler indi, talep patladı: Sayı 34 bine ulaştı

Teröristler Tel Rifat'tan saldırdı, misliyle karşılık verildi

Teröristler Tel Rifat'tan saldırdı, misliyle karşılık verildi

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı!

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı!

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi!

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi!

İP kurucusundan 'MHP'de buluşma' çağrısı: Akşener, FETÖ'nün şifreleme...

İP kurucusundan 'MHP'de buluşma' çağrısı: Akşener, FETÖ'nün şifreleme...

ABD'den Almanya'ya baskı artıyor: Bunu beklemek gerçekten hakaret gibi

ABD'den Almanya'ya baskı artıyor: Bunu beklemek gerçekten hakaret gibi

Ender rastlanıyor... Manisa'da görüldü

Ender rastlanıyor... Manisa'da görüldü

Türkiye'yi dehşete düşüren olayda yeni detay: Olaydan birkaç gün önce başlamış!

Türkiye'yi dehşete düşüren olayda yeni detay: Olaydan birkaç gün önce başlamış!
 

POPÜLER HABERLER

Hindistan’da savaş uçağı düştü

Hindistan’da savaş uçağı düştü

Kırgızistan'da sıcak saatler!

Kırgızistan'da sıcak saatler!

Yüksek gerilim hattı! Gece gündüz çalışıyorlar

Yüksek gerilim hattı! Gece gündüz çalışıyorlar

Toplaması da yemesi de zahmetli

Toplaması da yemesi de zahmetli

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA