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Spor

Liverpool uzatmalarda kazandı

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool, Brentford ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Gtech Community Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-0 ile Liverpool oldu. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 90+1 ve 90+3'te Darwin Nunez attı.

Haber Merkezi18 Ocak 2025 Cumartesi 21:16 - Güncelleme:
Liverpool uzatmalarda kazandı
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İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool, Brentford ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Gtech Community Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-0 ile Liverpool oldu.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 90+1 ve 90+3'te Darwin Nunez attı.

LIVERPOOL'DA KAYIPLAR DURDU!

Liverpool'da bu maçla birlikte son haftalardaki kayıplar sona erdi. Arne Slot'un ekibi, bu maçtan önce ligdeki son 2 beraberlikle ayrılmıştı. Liverpool, Brentford galibiyeti öncesi Manchester United ile 2-2, Nottingham Forest ile 1-1 berabere kalmıştı.

Bu sonucun ardından Liverpool, 50 puana yükseldi. Brentford, 28 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Liverpool, sahasında Ipswich Town ile karşılaşacak. Brentford, Crystal Palace deplasmanına gidecek.

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