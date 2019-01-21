Liverpool ve Manchester United, Benfica'nın genç yıldızı Joao Felix için savaşıyor

Avrupa’da birçok dev kulübün radarında olan Joao Felix için en ciddi girişimler Liverpool ve Manchester United’dan geldi.

Forvet, forvet arkası, 10 numara ve kanatlarda görev alabilen 19 yaşındaki yıldız futbolcu için Benfica, Liverpool’dan gelen 61 milyon Euro’luk teklifi reddetti.

Solskjaer ile şaha kalkan Manchester United’ın ise Manchester City ve Barcelona’nın da takibinde olan Felix için çok ciddi bir teklifle Benfica’nın kapısını çalacağı belirtildi.

Benfica, Joao Felix’in sözleşmesini kısa süre önce uzatmış ve genç yıldızın kontratına ‘120 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi koymuştu.

Bu sezon Benfica formasıyla Portekiz Ligi’nde 10 maça çıkan Felix, 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.