Liverpool yeni transferini duyurdu

Transfer dönemini hareketli geçiren İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, yeni transferini açıkladı.

Liverpool, Bournemouth forması giyen 21 yaşındaki Macar futbolcuyu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

ARNE SLOT'UN 3. TAKVİYESİ

Merseyside ekibi, bu transfer için Bournemouth'a 46.5 milyon euro ödeme yapacak. Bu açıklanan transferle birlikte Arne Slot, 3. takviyesini gerçekleştirdi.

Bournemouth, Milos Kerkez'e veda mesajı yayımladı;

"Her şey için teşekkürler, Milos"

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde toplam 41 maçta süre bulan Milos Kerkez, 2 gol ve 6 asist kaydetti.