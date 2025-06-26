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Spor

Liverpool yeni transferini duyurdu

Premier Lig ekibi Liverpool, Bournemouth forması giyen 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Milos Kerkez'i kadrosuna kattığını duyurdu.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2025 Perşembe 14:21 - Güncelleme:
Liverpool yeni transferini duyurdu
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Transfer dönemini hareketli geçiren İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, yeni transferini açıkladı.

Liverpool, Bournemouth forması giyen 21 yaşındaki Macar futbolcuyu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

ARNE SLOT'UN 3. TAKVİYESİ

Merseyside ekibi, bu transfer için Bournemouth'a 46.5 milyon euro ödeme yapacak. Bu açıklanan transferle birlikte Arne Slot, 3. takviyesini gerçekleştirdi.

Bournemouth, Milos Kerkez'e veda mesajı yayımladı;

"Her şey için teşekkürler, Milos"

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde toplam 41 maçta süre bulan Milos Kerkez, 2 gol ve 6 asist kaydetti.

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