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Spor

Liverpool yoluna kayıpsız devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Liverpool, deplasmanda Girona ile karşılaştı. Municipal de Montilivi Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.

10 Aralık 2024 Salı 22:50 - Güncelleme:
Liverpool yoluna kayıpsız devam ediyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Liverpool, deplasmanda Girona ile karşılaştı. Municipal de Montilivi Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golü 63. dakikada penaltıdan Muhammed Salah kaydetti.

SALAH'TAN BİR İLK!

İngiliz devinin tek golünü kaydeden Salah, Liverpool formasıyla Avrupa kupalarında 50 gol atan ilk futbolcu oldu.

LIVERPOOL NAMAĞLUP LİDER

Bu sezon Devler Ligi'nde 6'da 6 yapan Arne Slot'un takımı, 18 puanla zirvedeki yerini korudu. Liderliğini sürdüren İngiliz devi, ilk hafta oynanan Milan maçı dışında gol yemedi. Rakip filelere ise toplam 13 gol gönderdi.

6. hafta itibariyle 3 puanı bulunan Girona, Bratislava galibiyeti dışında oynadığı tüm maçları kaybetti.

Bir sonraki haftada Liverpool, Lille ile karşılaşacak. Girona ise Milan deplasmanına gidecek.

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