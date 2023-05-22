Liverpool'a sportif direktörlük görevi için yeni aday: Jörg Schmadtke

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Jörg Schmadtke'yi sportif direktörlük görevi için hafta içi şehre getirmeyi planlıyor.

Yaz transfer döneminde kadrosunda değişiklik yapmaya hazırlanan Merseyside ekibi, transfer çalışmalarını tüm hızıyla yaparken bir yandan da bu görev için Schmadtke'yi kulüp bünyesine katmaya hazırlanıyor.

59 yaşındaki Schmadtke, sezon sonunda ayrılacak olan Julian Ward'ın yerine ilk olarak kısa vadeli anlaşmayla geleceği görünüyor. İşler iyi giderse Liverpool'un kalış süresini uzatma seçeneği olacaktır. Teknik direktör Jürgen Kloop'ün vatandaşı Schmadtke'nin bu göreve gelmesini istediği belirtildi.

Jörg Schmadtke daha önce Wolfsburg, Köln ve Hannover gibi kulüplerde sportif direktör olarak çalıştı.

TRANSFER REÇETESİ HAZIR

Liverpool yeni sezon transfer penceresi açılmadan bütün önceliklerini belirledi. İlk etapta orta sahaya transfer yapmayı hedefleyen Merseyside ekibi, savunmaya da takviye yapabilir. Yedek kaleci konumundaki Kelleher'ın kulüpten ayrılması durumunda bir de kaleci almayı planlanırken listedeki ilk ismin Valencia'nın 23 yaşındaki Gürcistanlı kalecisi Mamardaşvili olduğu kaydedildi.

Tottenham, Aston Villa, Tottenham Hotspur, Villarreal, Atletico Madrid ve Porto gibi kulüplerin takip ettiği kaleci için yüksek bir bonservis bedelinin İstenilebileceği belirtildi.

Trent Alexsander Arnold'un arkasına da sağ bek almayı planlayan Liverpool'da ilk hedef, Roma'nın Westorlo'ya kiraladığı 21 yaşındaki Amerika Birleşik Devletli Bryan Reynolds. West Ham United'in da ilgilendiği oyuncuyu Mourinho'nun gelecek sezonda takımda düşünmediği kaydedildi.

Bryan Reynolds, bu sezon Belçika Liginde Westerlo formasıyla 32 maçta 1 gol 5 asistlik performans ortaya koydu.