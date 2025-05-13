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Spor

Liverpool'da Arnold'ın yerine Jeremie Frimpong

Liverpool sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Trent Alexander-Arnold'ın yerini Bayer Leverkusen forması giyen Jeremie Frimpong ile doldurmayı düşünüyor.

HABER MERKEZİ13 Mayıs 2025 Salı 17:45 - Güncelleme:
Liverpool'da Arnold'ın yerine Jeremie Frimpong
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Liverpool, Trent Alexander-Arnold'ın takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından yıldız futbolcunun boşluğunu doldurmak için harekete geçti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İngiliz ekibi, Arnold'un ardından Bayer Leverkusen'den Jeremie Frimpong ile ilgileniyor. Sky'da yer alan habere göre, Liverpool'un, 24 yaşındaki futbolcu ile görüşmelere başladığı belirtildi.

Liverpool ile Frimpong arasında şu anda bir anlaşmanın söz konusu olmadığı ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. İngiliz ekibinin, Frimpong için Bayer Leverkusen ile de henüz temasa geçmediği kaydedildi.

AYRILMAK İSTİYOR

Liverpool dışında Premier Lig'den başka talipleri de olan Hollandalı futbolcu, bu yaz Bayer Leverkusen'den ayrılmaya sıcak bakıyor.

SERBEST KALMA MADDESİ

Jeremie Frimpong'un Bayer Leverkusen ile sözleşmesinde 35 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Bayer Leverkusen'de bu sezon 48 maçta süre bulan Frimpong, 5 gol attı ve 12 asist yaptı.

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