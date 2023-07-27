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Spor

Liverpool'da bir dönem sona erdi! Ve Jordan Henderson'ın yeni adresi Al Ettifaq oldu

Suudi Arabistan ekipleri birçok yıldız futbolcuyu kadrolarına katarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son olarak Al Ettifaq takımı 33 yaşındaki yıldız isim Jordan Henderson'ı kadrosuna kattı.

AA27 Temmuz 2023 Perşembe 15:26 - Güncelleme:
Liverpool'da bir dönem sona erdi! Ve Jordan Henderson'ın yeni adresi Al Ettifaq oldu
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Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Ettifaq, İngiliz orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Liverpool forması giyen 33 yaşındaki futbolcuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kariyeri boyunca Liverpool formasıyla 492 maça çıkan Henderson, 33 gol attı.

İngiliz futbolcu Liverpool ile birer kez Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Federasyon Kupası, iki kez de Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Al Ittifak, teknik direktörlük görevine Steven Gerrard'ı getirmişti.

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