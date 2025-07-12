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Spor

Liverpool'da duygusal karar: Diogo Jota'nın forması emekli edildi

Liverpool, trajik bir kazada hayatını kaybeden Diogo Jota'nın 20 numaralı formasını, kadın futbol takımı ve akademi dahil tüm seviyelerde emekliye ayırdı. Karar, Jota'nın ailesiyle birlikte alındı.

Haber Merkezi12 Temmuz 2025 Cumartesi 09:46 - Güncelleme:
Liverpool'da duygusal karar: Diogo Jota'nın forması emekli edildi
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Liverpool, Diogo Jota'nın anısını yaşatmak için tarihi bir karara imza attı. Kulüp, geçtiğimiz haftalarda İspanya'nın kuzeyinde yaşanan trafik kazasında kardeşi André ile birlikte hayatını kaybeden Portekizli forvetin 20 numaralı formasını emekliye ayırdığını açıkladı.

Liverpool'un resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, bu jestin sadece Jota'nın sahadaki başarılarını değil, kulüp içindeki kişisel etkisini ve güçlü bağlarını da onurlandırmak amacı taşıdığı belirtildi.

FSG futbol direktörü Michael Edwards, "Diogo'nun ailesini sürece dahil etmek bizim için çok önemliydi. Kulüp tarihinde böyle bir onura layık görülen ilk kişi olduğunu düşünüyorum. Bu onu ebedi ve unutulmaz kılacak," dedi.

Jota, 2020 yılında Wolverhampton'dan 44,7 milyon avro karşılığında transfer olmuştu. Liverpool formasıyla beş sezonda çıktığı 182 maçta 65 gol atıp 23 asist yaptı. Premier Lig, FA Cup ve iki EFL Cup zaferinde önemli rol oynadı.

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