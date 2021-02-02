İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Şubat 2021 Salı / 19 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1414
  • EURO
    8,6367
  • ALTIN
    424.612
  • BIST100
    1514.37
Spor

Liverpool'da Joel Matip şoku

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Joel Matip'in ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle sezonu kapattığını açıkladı.

AA02 Şubat 2021 Salı 11:59 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 11:59
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un savunma oyuncusu Joel Matip, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligdeki Tottenham maçında sakatlanan Matip'in sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini belirtti.

29 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, bu sezon 12 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

Virgil van Dijk ve Joe Gomez'in de sakat olması nedeniyle savunma bölgesinde sıkıntı yaşayan Liverpool, ara transfer döneminde Ben Davies ve Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.