19 Şubat 2021 Cuma 18:30 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 18:32

Schalke'den devre arasında kiralanan ve Liverpool formasıyla Leicester City ile Leipzig maçlarında görev alan Ozan Kabak için hocasından önemli açıklamalar geldi.

Ozan Kabak'ın gelecek adına umut verdiğini dile getiren Liverpool'un menajeri Klopp, "Ozan Kabak, daha kariyerindeki kolay bölüme gelmedi. Çok sıkı çalışmalı ki futbol eğitimi açısından bu iyi bir şey. Şu anda burada, gerçekten umut verici görünüyor." dedi.

BÜYÜK BİR POTANSİYELİ VAR



Klopp sözlerini, "Ozan Kabak'ın büyük bir potansiyeli var, 20 yaşında ve şimdiden tecrübeli. Kariyerinde şu ana kadar kolay bir yoldan geçmedi. Stuttgart, Schalke'de oynadı, maçları kazanmak için gerçekten savaştı. Bu da eğitim açısından gerçekten iyi bir şey." ifadeleriyle sürdürdü.

UMARIM BÖYLE DEVAM EDER



Ozan'ın forma giydiği iki maçta da iyi performans sergilediğini savunan tecrübeli çalıştırıcı, "Ozan Kabak oynadığı 2 maçta da gerçekten iyiydi, kimlere karşı oynadığımızı da unutmayalım. Premier Lig'in 2. sırasındaki Leicester'a karşı oynadık, iyi hücumcuları olan bir takıma karşı oynadık. Şu ana kadar iyiydi, umarım böyle devam eder." şeklinde konuştu.

LEIPZIG MAÇINDA TARİHE GEÇTİ

Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde bir İngiltere takımının formasını giyen ilk Türk olmuştu.

Ozan Kabak bir İngiliz takımının formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk Türk oyuncu olurken İngiliz kulüpleriyle bu turnuvada boy gösteren 76'ncı farklı ülke vatandaşı olmuştu.

MAÇIN ADAMI OZAN KABAK



Sosyal medya hesabından maçın adamını seçen Liverpool'da Ozan, aldığı yüzde 56,3'lük oyla maçın adamı seçilmişti.