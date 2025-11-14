Liverpool'da Konate krizi büyüyor

Liverpool, Ibrahima Konate ile aylardır süren çıkmaza dönüşen sözleşme görüşmelerinde rest çekti. Kulübe yakın kaynaklara göre Fransız stoper, yeni sözleşmeyi hemen imzalamazsa ocak ayında ayrılığa zorlanacak. Bu uyarının arkasında, geçmişte Trent Alexander-Arnold'un yaşadığı sözleşme krizine benzer bir fiyaskonun tekrar etmesini istememeleri yatıyor.

Kırmızılar, Konate'nin tereddütleri devam ederse rotayı Mark Gehi'ye çevirecek. Crystal Palace'ın 25 yaşındaki stoperi, geçen yaz Liverpool'un gündemindeydi ancak kulüp izin vermemişti. Şimdi durum farklı: Gehi'nin sözleşmesi haziranda bitiyor ve uzatma ihtimali düşük, bu da onu ilk hedef yapıyor.

Konate cephesindeki belirsizlik Avrupa devlerinin de dikkatini çekti. Real Madrid savunma hattını güçlendirmek için oyuncuyu yakından izlerken, Bayern Münih de Dayot Upamecano'nun alternatifi olarak Fransız stopere talip olabilir.