İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2022 Çarşamba / 2 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6229
  • EURO
    15,4532
  • ALTIN
    798.26
  • BIST100
    2005.29
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Liverpool'da koronavirüs önlemi! Tesisler kapatıldı
Spor

Liverpool'da koronavirüs önlemi! Tesisler kapatıldı

Premier Lig ekibi Liverpool, son dönemde takımda ve kulüpte artan COVID-19 vakaları nedeniyle tesislerini kapattı.

5 Ocak 2022 Çarşamba 15:32 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 15:32
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle antrenman tesislerini kapattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, artan vaka sayıları nedeniyle A takımın çalıştığı tesislerin en az 48 saatliğine kapatıldığı kaydedildi.

Premier Lig'de hafta sonu Chelsea karşısında Alisson Becker, Roberto Firmino ve Joel Matip'ten yoksun kadrosuyla mücadele eden Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp da kulübedeki yerini alamamıştı.

Alman teknik adam Klopp'un ardından yardımcısı Pep Lijnders'in testi de pozitif çıktı.

Liverpool, Lig Kupası yarı finalinde perşembe Arsenal ile oynayacakları maçın ertelenmesi için başvuruda bulundu.

Premier Lig'de daha önce Manchester United da artan vakalar nedeniyle tesisleri kapatma yoluna gitmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.