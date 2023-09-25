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Spor

Liverpool'da Tsimikas ile yeni sözleşme

Liverpool, Yunan sol beki Kostas Tsimikas ile 2027 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

25 Eylül 2023 Pazartesi 20:19 - Güncelleme:
Liverpool'da Tsimikas ile yeni sözleşme
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Liverpool, Kostas Tsimikas ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, başarılı sol bek oyuncusunun 2027'ye kadar sürecek yeni kontrat imzaladığı belirtildi.

Kulübüyle yeni sözleşme imzalamasının ardından konuşan Tsimikas, "Sözleşmemi uzatmak üzere burada olduğum için çok mutluyum. Yaptığım tüm fedakarlıkların ve emeğimin karşılığını aldığımı hissediyorum." diye konuştu.

Olympiakos'tan 2020 yılında Liverpool'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 63 maça çıktı ve 12 asist yaptı.

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