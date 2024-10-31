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Spor

Liverpool'da yıldızları kaybetme korkusu

Premeir Lig ekiplerinden Liverpool, yıldız oyuncularını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Merseyside temsilcisi ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold ve Virgil van Dijk ile anlaşma sağlayamadı.

31 Ekim 2024 Perşembe 09:51 - Güncelleme:
Liverpool'da yıldızları kaybetme korkusu
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Jürgen Klopp sonrası teknik direktörlük görevine getirdiği Arne Slot ile birlikte sezona etkili bir başlangıç yapan Liverpool'da iç transfer sıkıntısı yaşanıyor. Sözleşmelerinin son yılında olan yıldız isimler ile henüz sözleşme imzalanamazken birçok dev kulüp bu futbolcular için pusuda bekliyor.

ARNOLD MADRİD'E, SALAH ARABİSTAN'A

Liverpool, dünyanın en iyi bek oyuncuları arasında gösterilen Trent Alexander-Arnold'u bedelsiz olarak kaybetmenin korkusunu yaşıyor. İngiliz futbolcu ile Real Madrid'in yakından ilgilendiği biliniyor. Arnold'un sezon sonunda eflatun beyazlılara katılacağı iddiaları gün geçtikçe güçleniyor.

Bunun yanı sıra Suudi ekipleri Mohamed Salah'ı ikna çabalarını sürdürürken Mısırlı yıldızın da kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.

VAN DIJK İÇİN DE PUSUDALAR

Avrupa'daki birçok büyük kulübün Virgil van Dijk'ın Liverpool ile olan sözleşme durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. Son dönemin en başarılı savunmacısı olarak kabul edilen Hollandalı oyuncu kulübünde kalmak istememesi halinde gelen teklifleri değerlendirecek.

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