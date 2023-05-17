Liverpool'da yolcular belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, sezon sonunda takımdan ayrılacak 4 futbolcuyu açıkladı.

Liverpool; Naby Keita, James Milner, Roberto Firmino ve Alex Oxlade-Chamberlain'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada; Naby Keita, James Milner, Roberto Firmino ve Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmelerini tamamlamalarının ardından bu yaz takımdan ayrılacağı belirtildi.

Liverpool, ayrıca söz konusu 4 isim için Anfield Road'da bir veda töreni düzenleneceğini duyurdu.

Liverpool'dan ayrılacak isimlerden Roberto Firmino ve Naby Keita'nın adı ülkemizden Galatasaray ile anılıyor. James Milner'ın ise Premier Lig ekiplerinden Brighton'a imza atması bekleniyor