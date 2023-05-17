İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2023 Çarşamba / 27 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7613
  • EURO
    21,4859
  • ALTIN
    1260.07
  • BIST100
    4661.68
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Liverpool'da yolcular belli oldu

Liverpool; Naby Keita, James Milner, Roberto Firmino ve Alex Oxlade-Chamberlain'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 21:30 - Güncelleme:
Liverpool'da yolcular belli oldu
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, sezon sonunda takımdan ayrılacak 4 futbolcuyu açıkladı.

Liverpool; Naby Keita, James Milner, Roberto Firmino ve Alex Oxlade-Chamberlain'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada; Naby Keita, James Milner, Roberto Firmino ve Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmelerini tamamlamalarının ardından bu yaz takımdan ayrılacağı belirtildi.

Liverpool, ayrıca söz konusu 4 isim için Anfield Road'da bir veda töreni düzenleneceğini duyurdu.

Liverpool'dan ayrılacak isimlerden Roberto Firmino ve Naby Keita'nın adı ülkemizden Galatasaray ile anılıyor. James Milner'ın ise Premier Lig ekiplerinden Brighton'a imza atması bekleniyor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.