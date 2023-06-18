Liverpool'dan 180 milyon euroluk zarar

Manchester City bu sezon Federasyon Kupası, Premier Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak "üçleme" yapan üçüncü kulüp olmayı başardı.

Daha önce bu başarıyı Manchester United ve Liverpool gerçekleştirebilmişti.

CİTY'NİN GALİBYETİ LİVERPOOL'A YARAMADI

Daily Mirror'un haberine göre 2025'te düzenlenecek Külüpler Dünya Kupası'na Liverpool'un katılamayacağı söylendi. Her ligden ikişer takım alınacağını ve bu seçimlerin son 4 senede ki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu'nun etkili olacağı iddia edildi.

Manchester City'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının ardından 2021 sezonunda da Chelsea'nin kazanmasıyla Liverpool'a slot kalmadı. Liverpool'un slotu tekrardan kazanması için bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanması gerekiyordu ama Liverpool Şampiyonlar Ligi vizesi alamadı.