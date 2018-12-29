Liverpool'dan 2018'e görkemli veda! Arsenal'i ezip geçtiler

Premier Lig'in lideri Liverpool, Anfield'da konuk ettiği Arsenal karşısında gol şov yaptı. Karşılaşmanın başında yenik duruma düşen Liverpool, o dakikadan sonra arkasına bir daha bakmadı ve Arsenal'i 5-1 yenerek liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

Liverpool'a farklı galibiyeti getiren golleri 14, 16 ve 65. dakikalarda Roberto Firmino, 32. dakikada Sadio Mane ve 45+2. dakikada Muhammed Salah kaydetti. Arsenal'in tek golü ise 11. dakikada Niles-Maitland'den geldi. Firmino, Alfonso Alves ve Robinho'nun ardından Premier Lig'de hat-trick yapan 3. futbolcu olarak tarihe geçti.

20 maçta hiç yenilmeyen ve 17 kez kazanan Liverpool, puanını 54 yaparken liderliğini korudu. Son 4 maçta 3. kez puan kaybeden ve defans hataları ile dikkat çeken Arsenal ise 38 puanla 5. sırada kaldı.

Premier Lig'de bir sonraki maç haftasında Liverpool, şampiyonluktaki en yakın takipçisi Manchester City'e deplasmanda konuk olacak. Arsenal ise sahasında Fulham'ı ağırlayacak.

Premier Lig'in lideri Liverpool, Anfield'da konuk ettiği Arsenal karşısında gol şov yaptı. Karşılaşmanın başında yenik duruma düşen Liverpool, o dakikadan sonra arkasına bir daha bakmadı ve Arsenal'i 5-1 yenerek liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

Liverpool'a farklı galibiyeti getiren golleri 14, 16 ve 65. dakikalarda Roberto Firmino, 32. dakikada Sadio Mane ve 45+2. dakikada Muhammed Salah kaydetti. Arsenal'in tek golü ise 11. dakikada Niles-Maitland'den geldi.

20 maçta hiç yenilmeyen ve 17 kez kazanan Liverpool, puanını 54 yaparken liderliğini korudu. Son 4 maçta 3. kez puan kaybeden ve defans hataları ile dikkat çeken Arsenal ise 38 puanla 5. sırada kaldı.

Premier Lig'de bir sonraki maç haftasında Liverpool, şampiyonluktaki en yakın takipçisi Manchester City'e deplasmanda konuk olacak. Arsenal ise sahasında Fulham'ı ağırlayacak.