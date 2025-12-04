Liverpool'dan bir kayıp daha! Sunderland ile yenişemedi

Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, sahasında Sunderland'i konuk etti. Anfield'da oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.
Karşılaşmada Liverpool'un golünü Nordi Mukiele kendi kalesine attı. Sunderland'i golünü 67. dakikada Chemsdine Talbi kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Premier Lig'deki son 5 maçının 3'ünde puan kaybı yaşayan Liverpool, 22 puanla 8. sırada yer aldı. Sunderland, 23 puanla 6. sırada konumlandı.
Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Leeds United'a konuk olacak. Sunderland, zorlu Manchester City deplasmanında olacak.