4 Aralık 2025 Perşembe
Spor

Liverpool'dan bir kayıp daha! Sunderland ile yenişemedi

Liverpool, Premier Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Sunderland ile 1-1 berabere kaldı. Merseyside ekibi son 5 maçında 3. puan kaybını yaşadı.

4 Aralık 2025 Perşembe 01:45
Liverpool'dan bir kayıp daha! Sunderland ile yenişemedi
Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, sahasında Sunderland'i konuk etti. Anfield'da oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmada Liverpool'un golünü Nordi Mukiele kendi kalesine attı. Sunderland'i golünü 67. dakikada Chemsdine Talbi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Premier Lig'deki son 5 maçının 3'ünde puan kaybı yaşayan Liverpool, 22 puanla 8. sırada yer aldı. Sunderland, 23 puanla 6. sırada konumlandı.

Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Leeds United'a konuk olacak. Sunderland, zorlu Manchester City deplasmanında olacak.

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

