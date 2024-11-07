Liverpool'dan Federico Chiesa kararı

Oldukça sessiz geçen transfer döneminde Liverpool, Juventus'tan Federico Chiesa'yı uygun bir fiyatla kadrosuna katmıştı.

26 yaşındaki İtalyan yıldız, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İngiltere'de zorlu bir başlangıç yaptı ve Liverpool formasıyla yalnızca bir kez ilk 11'de sahaya çıkabildi. Bu nedenle, ocak transfer döneminde Chiesa'nın takımdan ayrılacağına dair söylentiler çıkmıştı.

ARA TRANSFERDE KİMSE SATILMAYACAK

Fakat Football Insider'ın haberine göre Liverpool, ara transfer döneminde hiçbir birinci takım oyuncusunu satmayı düşünmüyor. Chiesa'nın yanı sıra Trent Alexander-Arnold ve Wataru Endo da takımdan ayrılmayacak.

Haberde, "Liverpool, ara transfer döneminde kadrosunu zayıflatmayacak. Arne Slot, takımın mevcut yapısından memnun ve Ocak ayında kadroyu güçlendirmek istiyor," ifadelerine yer verildi. Slot, Anfield'daki ilk sezonunda başarı hedeflerken, Chiesa'nın transferinin de engelleneceği belirtildi.

Liverpool'un yeni menajeri Arne Slot, başarılı bir sezon başlangıcı yaptı. Premier Lig'de Manchester City'nin iki puan önünde lider durumda olan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting Lizbon'un iki puan önünde zirvede yer alıyor. Salı gecesi Bayer Leverkusen'i 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Slot, "Anfield'a gelen takımlar oyun planını değiştiriyor. Bu kez Leverkusen'de Victor Boniface'i sol kanatta gördük, bu da onların orta sahada kalabalıklaşmasına neden oldu," dedi.

İLK MAÇ PERFORMANSI

Chiesa ise Liverpool formasıyla çıktığı ilk maçta, West Ham United'a karşı oynanan Carabao Cup mücadelesinde bir asist yaparak takımının 5-1'lik galibiyetine katkıda bulundu.