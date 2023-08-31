Liverpool'dan Gravenberch hamlesi

Liverpool, transfer döneminin bitmesine çok az bir süre kala orta saha takviyesi için harekete geçti.

Sky Sport'ta yer alan habere göre, İngiliz ekibinin Bayern Münih'ten Ryan Gravenberch ile ilgilendiği belirtildi.

Liverpool'un bu doğrultuda Bayern Münih ile görüşmelerine devam ettiği aktarıldı.

Bayern Münih'in 21 yaşındaki futbolcu için beklentisinin 30-35 milyon pound olduğu ifade edildi.

Bayern Münih, genç futbolcuyu geçen yıl Ajax'tan 18.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Hollandalı futbolcu, Bayern Münih'te çıktığı 34 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.