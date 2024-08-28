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Spor

Liverpool'dan kaleye Mamardashvili hamlesi

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Valencia'nın Gürcü kalecisi Giorgi Mamardashvili'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Başarılı eldiven, bir sonraki sezondan itibaren Merseyside temsilcisinin formasını giyecek.

28 Ağustos 2024 Çarşamba 17:16 - Güncelleme:
Liverpool'dan kaleye Mamardashvili hamlesi
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Premier Lig ekibi Liverpool'dan kaleye beklenen kaleci takviyesi geldi.

Liverpool, Valencia'dan Gürcü kaleci Giorgi Mamardashvili'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada ,Mamardashili'nin bu sezon Valencia'da kiralık olarak forma giyeceği ve önümüzdeki sezondan itibaren takıma katılacağı belirtildi.

İngiliz devi, Mamardashvili için Valencia'ya 30 milyon euro bonservis ayrıca 5 milyon euro bonus ödeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Valencia ile La Liga'da ile 2 maça çıkan Mamardashvili, kalesinde 5 gol gördü.

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