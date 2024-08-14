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Spor

Liverpool'dan kaleye takviye

Yeni sezon öncesi çalışmalara devam eden İngiliz ekibi Liverpool, kaleye takviye yapmaya hazırlanıyor.

14 Ağustos 2024 Çarşamba 16:52 - Güncelleme:
Liverpool'dan kaleye takviye
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Jürgen Klopp'un ardından takımın başına Arne Slot'u getiren Liverpool, yeni sezon öncesinde henüz transfer yapmadı.

Premier Lig devi, 4 futbolcusuyla yollarını ayırırken tek bonservis gelirini Fabio Carvalho'dan elde etti.

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Liverpool, ilk transferini kaleye yapabilir.

TRANSFER SONRASI KİRALANABİLİR

Sky Sports'ta yer alan haberde, Liverpool'un Valencia forması giyen 23 yaşındaki kaleci Giorgi Mamardashvili'yle ilgilendiği belirtildi.

Haberde, Liverpool'un Alisson'la yollarını ayırmayı düşünmediği, Alisson sonrası dönem için hazırlık yaptığı ifade edildi.

Genç kalecinin Liverpool'a transfer olması halinde Premier Lig'den bir takıma kiralanabileceği ve bu ekiplerden birinin Bournemouth olduğu kaydedildi.

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