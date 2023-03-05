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Spor

Liverpool'dan Manchester United'a tarihi fark! Gol olup yağdılar

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 26. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Manchester United'ı 7-0 mağlup etti.

5 Mart 2023 Pazar 21:23 - Güncelleme:
Liverpool'dan Manchester United'a tarihi fark! Gol olup yağdılar
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Premier Lig 26. hafta maçında Liverpool, sahasında Manchester United ile karşılaştı.

Anfield'da oynanan maçı Liverpool, 7-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 43 ve 50. dakikalarda Cody Gakpo, 47 ve 75. dakikalarda Darwin Nunez, 66 ve 83. dakikalarda Muhammed Salah, 88. dakikada Firmino kaydetti..

Skoru 3-0 öne getiren Gakpo'nun golünün asistini yapan Muhammed Salah, Avrupa'nın Beş Büyük Ligi'nde 2022-23'teki tüm maçlarda 20 gol ve 10 asist istatistiklerine ulaşan ilk futbolcu oldu.

Attığı iki golle yıldızlaşan Cody Gakpo, Liverpool formasıyla 6. golünü kaydetti. 2 gol atan Nunez ise 31 maçta 15 gol ve 4 asist yaptı. 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Muhammed Salah da 37 maçta 23 gol ve 12 asist yaptı.

5 maçlık yenilmezlik serisini sürdüren Liverpool, puanını 42'ye çıkardı. 4 maç sonra kaybeden ManU ise 49 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Bournemouth'a konuk olacak. United ise Southampton'ı ağırlayacak.

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