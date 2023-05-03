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Spor

Liverpool'dan Manuel Ugarte hamlesi

Premier Lig ekiplerinden Liverpool gelecek sezon hazırlıklarına erkenden başladı. Önümüzdeki sezon için orta sahayı güçlendirmek isteyen İngiliz ekibi, Sporting Lizbon'da forma giyen Manuel Ugarte'yi kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

3 Mayıs 2023 Çarşamba 19:02 - Güncelleme:
Liverpool'dan Manuel Ugarte hamlesi
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Premier Lig'de istikrarsız bir sezon geçiren Liverpool, transfer çalışmalarına şimiden başladı.

İspanyol basınında yer alan habere göre; gelecek sezon için özellikle orta sahaya takviyelerde bulunmak isteyen Liverpool, Sporting Lizbon'un 22 yaşındaki orta sahası Manuel Ugarte için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

Haberde, Uruguaylı oyuncunun Sporting Lizbon ile 2026'ya dek sözleşmesi bulunmasına karşın sözleşmede 60 milyon euroluk bir serbest kalma maddesinin yer aldığı yazıldı.

Bu sezon Sporting formasıyla 44 resmi maça çıkan orta saha oyuncusu Manuel Ugarte, bu maçlarda herhangi bir skor katkısı yapamadı.

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