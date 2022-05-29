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Spor

Liverpool'dan Ousmane Dembele hamlesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Barcelona forması giyen Ousmane Dembele ile temasa geçtiği iddia edildi.

29 Mayıs 2022 Pazar 19:55 - Güncelleme:
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Liverpool, takımdan ayrılması beklenen Sadio Mane'nin yerini doldurmak için harekete geçti.

Diario Sport'un haberine göre, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Mane'nin yanı sıra Roberto Firmino'nun da satılması ihtimaline karşılık 2-3 hücum oyuncusu istiyor. Liverpool da Alman teknik adamın isteği doğrultusunda, kendisinin de sıcak baktığı Ousmane Dembele ile temasa geçti.

Haberde ayrıca Fransız Dembele ile Liverpool dışında; Chelsea ve Paris Saint-Germain'in de ilgilendiği aktarıldı.

Bu sezon Barcelona formasıyla 32 maça çıkan Ousmane Dembele, 2 gol, 13 asitlik bir performans ortaya koydu.

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