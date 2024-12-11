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Spor

Liverpool'dan Şampiyonlar Ligi'nde dev başarı

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta kalesinde yalnızca bir gol gördü ve inanılmaz bir istatistiğe imza attı.

11 Aralık 2024 Çarşamba 17:38 - Güncelleme:
Liverpool'dan Şampiyonlar Ligi'nde dev başarı
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İngiltere Premier Lig'de lider durumda bulunan Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna kayıpsız devam ediyor.

Arne Slot'un ekibi Devler Ligi'nde 6'da 6 yaparken, bu başarıyla birlikte kalesini de gole kapatmayı başardı.

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta kalesinde yalnızca bir gol gördü.

İngiliz ekibi, o golü de Devler Ligi'nin ilk haftasındaki Milan deplasmanında henüz 3. dakikasında yemişti.

Liverpool'un Devler Ligi'nde aldığı sonuçlar şu şekilde:

Milan 1-3 Liverpool

Liverpool 2-0 Bologna

Leipzig 0-1 Liverpool

Liverpool 4-0 Bayer Leverkusen

Liverpool 2-0 Real Madrid

Girona 1-0 Liverpool

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