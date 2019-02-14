Liverpool’dan tam puan

Liverpool gözlemcisinin ilk kez Galatasaray karşısında bir lig maçında forma giyen genç kaleci Arda Akbulut’a hayran kaldığı öğrenildi. Aslında Bordo-Mavili ekibin yükselen yıldızı Abdülkadir Ömür’ü izlemek için Türk Telekom Stadı’na gelen Liverpool’un scoutının, genç kaleci için “Çok değil 3-5 yıl içinde Alisson kadar değerli bir kaleci haline gelecek” şeklinde rapor verdiği bildirildi. İngiliz kulübü, İtalya Seria A takımlarından Roma’dan aldığı Alisson Becker için 75 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Bu rakam bir kaleci için ödenen en yüksek bonservis bedeli olmuştu. Uğurcan’ın sakatlanmasından sonra kaleye geçme fırsatı bulan 18 yaşındaki file bekçisini kaleci antrenörü Metin Aktaş çalıştırıyor. Arda, bu hafta Antalyaspor maçında da büyük ihtimalle kaleyi teslim alacak.