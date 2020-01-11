Liverpool'dan Tottenham'a tek kurşun

11.01.2020 22:48 - Güncelleme: 11.01.2020 22:48

1 maçı eksik olan Liverpool, bu sonuçla birlikte 20 galibiyet ve 1 beraberlikle İngiltere'nin en üst liginde 21 hafta sonunda 61 puana ulaşan ilk takım oldu. Bir önceki rekor, 2017-18 sezonunda 21 hafta sonunda 59 puan toplayan Manchester City'de bulunmaktaydı.

Liverpool'a galibiyeti getiren gol, 37. dakikada Muhammed Salah'ın asistinde Roberto Firmino ile geldi.

Bu sonucun ardından Liverpool, 2. sıradaki Leicester City ile puan farkını 16'ya çıkardı. 1 maçı eksik olan Manchester City ile ise fark 17 puan oldu. Son 5 maçta sadece 1 galibiyeti olan Tottenham ise 30 puanda kaldı.

Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool evinde Manchester United ile karşılaşacakken, Tottenham deplasmanda Watford'a konuk olacak.