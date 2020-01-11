İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8778
  • EURO
    6,5392
  • ALTIN
    295.073
  • BIST100
    118664
Spor

Liverpool'dan Tottenham'a tek kurşun

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasındaki dev maçta Liverpool deplasmanda Tottenham ile karşı karşıya geldi. Tottenham Stadı'nda oynanan mücadeleyi Liverpool 1-0'lık skorla kazandı.

11.01.2020  22:48 - Güncelleme: 11.01.2020  22:48

1 maçı eksik olan Liverpool, bu sonuçla birlikte 20 galibiyet ve 1 beraberlikle İngiltere'nin en üst liginde 21 hafta sonunda 61 puana ulaşan ilk takım oldu. Bir önceki rekor, 2017-18 sezonunda 21 hafta sonunda 59 puan toplayan Manchester City'de bulunmaktaydı.

Liverpool'a galibiyeti getiren gol, 37. dakikada Muhammed Salah'ın asistinde Roberto Firmino ile geldi.

Bu sonucun ardından Liverpool, 2. sıradaki Leicester City ile puan farkını 16'ya çıkardı. 1 maçı eksik olan Manchester City ile ise fark 17 puan oldu. Son 5 maçta sadece 1 galibiyeti olan Tottenham ise 30 puanda kaldı.

Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool evinde Manchester United ile karşılaşacakken, Tottenham deplasmanda Watford'a konuk olacak.

New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Libya Hafter güçlerine cehennem olacak
Libya Hafter güçlerine cehennem olacak

Libya Hafter güçlerine cehennem olacak

Kritik çağrı sonrası Libya'da dengeleri değiştirecek gelişme
Kritik çağrı sonrası Libya'da dengeleri değiştirecek gelişme

Kritik çağrı sonrası Libya'da dengeleri değiştirecek gelişme

İran itiraf etti: Yanlışlıkla düşürdük!
İran itiraf etti: Yanlışlıkla düşürdük!

İran itiraf etti: Yanlışlıkla düşürdük!

'Savaş Kraliçesi' Pakistan ve Çin'e karşı Umman Denizi'nde
'Savaş Kraliçesi' Pakistan ve Çin'e karşı Umman Denizi'nde

'Savaş Kraliçesi' Pakistan ve Çin'e karşı Umman Denizi'nde
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.