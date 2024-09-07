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Spor

Liverpool'un efsane kaptanı Ron Yeats hayatını kaybetti

'Dev' lakaplı Liverpool'un efsane kaptanı Ron Yeats, 86 yaşında hayatını kaybetti.

7 Eylül 2024 Cumartesi 17:44 - Güncelleme:
Liverpool'un efsane kaptanı Ron Yeats hayatını kaybetti
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Liverpool tarihinde iz bırakan efsanelerden biri olan eski futbolcu Ron Yeats, hayata gözlerini yumdu.

LIVERPOOL İLE SAYISIZ BAŞARISI VAR

Liverpool, kulüp efsanesi Ron Yeats'in 86 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. Yeats, 1962 yılında 2. Lig'den 1. Lig'e yükselen Liverpool'un kaptanlığını yapmıştı. Yeats'in kaptanı olduğu Liverpool, 1964 ve 1966 yıllarında ise 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Efsane futbolcu, Liverpool ile iki kez üst lig şampiyonluğu, 1965'te FA Cup ve üç kez Charity Shield kazandı.

REKORUNU GERRARD KIRDI

Liverpool formasıyla 400'den fazla maçta görev yapan Ron Yeats'in rekorunu sadece Kırmızılar'ın bir başka efsane kaptanı Steven Gerrard geçti. 1994 ve 1965'te İskoçya Milli Takımı'nda iki kez oynayan Yeats, 1970'lerin sonlarında futbolu bıraktı.

ALZHEIMER İLE MÜCADELE EDİYORDU

1980'lerde Liverpool'a gözlemci olarak dönen efsane kaptan, 2006'da emekli olana kadar kulüpte görev aldı. Liverpool, ocak ayında Yeats'in alzheimera yakalandığını duyurmuştu.

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