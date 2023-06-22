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Spor

Liverpool'un hedefi Federico Chiesa

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, transfer çalışmalarına devam ediyor. İngiliz ekibi, Juventus'un yıldız ismi Federico Chiesa'yı transfer etmek istiyor.

22 Haziran 2023 Perşembe 19:34 - Güncelleme:
Liverpool'un hedefi Federico Chiesa
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Orta sahaya Mac Allister takviyesini yapan Merseyside ekibi, Jurgen Kloop'un talebi doğrultusunda bir kanat oyuncusunu kadrosuna katabilir.

İtalyan basınında geçen haberlere göre Liverpool, Chiesa için 40 milyon euroluk bir teklif yapacak.

Buna karşın İtalyan devinin Chiesa için en az 60 milyon euro talep ediyor. 25 yaşındaki futbolcunun teknik direktör Massimiliano Allegri ile ilişkileri iyi olmaması sebebiyle takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Federico Chiesa bu sezon Juventus formasıyla 33 maçta 4 gol 6 asistlik performans sergiledi.

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