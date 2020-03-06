Liverpool'un kalecisi yine sakatlandı!

06 Mart 2020 Cuma 20:37 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 20:37

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un file bekçisi Alisson Becker, kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde Bournemouth ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid karşısında forma giyemeyecek.

Liverpool resmi internet sitesinde, teknik direktör Jurgen Klopp'un yarın oynanacak Bournemouth maçı öncesinde yaptığı basın açıklamasına yer verildi.

Alisson'un Bournemouth ve Atletico Madrid karşılaşmalarında forma giyemeceğini belirten Klopp, "Kalçasında ufak bir problem var. Chelsea maçından önce antrenmanda sakatlanmıştı. Milli maç arasından sonra dönmüş olur ama öncesi için durumuna bakacağız." ifadelerini kullandı.