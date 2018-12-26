Liverpool'un şampiyonluk yürüyüşü

İngiltere Premier Lig'in 19. hafta mücadelesinde lider Liverpool, evinde Newcastle United'ı konuk etti. Anfield'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Lovren, 48. dakikada penaltıdan Salah, 79. dakikada Shaqiri ve 85. dakikada Fabinho'dan geldi.

Bu sonucun ardından Liverpool ligde üst üste 8. galibiyetini alırken, 51 puanla liderliğini sürdürdü. Newcastle United ise 2 maç sonra yenildi ve 17 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool evinde Arsenal ile karşılaşacakken, Newcastle United ise deplasmanda Watford'a konuk olacak.