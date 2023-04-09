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Spor

Liverpool'un yeni hedefi Aurelien Tchouameni

Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Liverpool'da gelecek sezon hazırlıkları erkenden başladı. İngiliz ekibinin yeni hedefinin Real Madrid forması giyen Aurelien Tchouameni olduğu öğrenildi.

9 Nisan 2023 Pazar 17:28 - Güncelleme:
Liverpool'un yeni hedefi Aurelien Tchouameni
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Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Liverpool, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool, Real Madrid'in sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Aurelien Tchouameni'yi renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. Haberde, Liverpool'un Fransız oyuncu için yaklaşık 80 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.

REAL MADRID'E AYAK UYDURAMADI

Real Madrid'in sezon başında 80 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Tchouameni'nin, İspanyol devine uyum sağlamakta güçlük çektiği belirtildi. Buna rağmen oyuncuya yüklü bir yatırımda bulunan Real Madrid'in, bu transfere şimdilik sıcak bakmadığı yazıldı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 35 resmi maça çıkan 23 yaşındaki Tchouameni, bu maçlarda 3 asist kaydetti.

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